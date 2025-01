Sci freestyle dominio Cina nelle gare di aerials | a Lake Placid vincono Sun e Xu

Leggi su Sportface.it

La località statunitense diha ospitato la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di, disciplina dello sciche ha visto brillare gli atleti cinesi. Nella gara maschile, Jiaxu Sun ha conquistato la vittoria con il grande punteggio di 136.17, frutto di un rischioso back full-double full-double full eseguito in maniera magistrale. Per Sun è la vittoria numero cinque in CdM, a tre anni di distanza dall’ultima, avvenuta a Le Relais il 5 gennaio 2022. Insieme a lui sul podio ci sono anche l’elvetico Noé Roth (unico atleta non cinese nella superfinale e secondo con 123.90 punti) e il suo connazionale Li Xinpeng (118.10). Il campione olimpico in carica Qi Guangpu si è dovuto invece accontentare del quinto posto con 103.00.Scididominante anche nella prova femminileVittoria cinese anche nella gara femminile.