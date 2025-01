Laverita.info - Rubio, lo chef con l’odio come piatto forte

Leggi su Laverita.info

Condannato per post antisemiti, si è specializzato in invettive online e ai cortei pro Palestina. Non ha risparmiato neanche minacce ai giornalisti che secondo lui sostengono Gerusalemme: «Devono avere paura di andare al lavoro e temere per i figli».