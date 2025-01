Biccy.it - Ripescaggio tra gli eliminati al Grande Fratello? L’indiscrezione di una fonte

Continua la rivolta social dei fan di Helena Prestes, che chiedono a gran voce un rientro della gieffina brasiliana nella casa del(c’è addirittura chi organizza manifestazioni davanti l’ambasciata italiana nel Regno Unito). E stando agli ultimi rumor si potrebbe essere aperto uno spiraglio di speranza, visto che 361 Magazine ha rivelato che aldovrebbe esserci un. Secondo il noto portale di attualità, uno o più ex gieffini potrebbero rientrare in casa.#: l’ipotesi ??????????? può diventare realtà. Glidi questa edizione sarebbero già stati pre-allertati.(: 361 Magazine) pic.twitter.com/7OH7emgHQL— GF NEWS (@GFnews) January 19, 2025, arriva il?“Alil rientro di uno o più concorrenti, parla in esclusiva una nostra