Pd Titerno, inaugurata nuova sede a Cusano Mutri

Tempo di lettura: 2 minutiNel serata di ieri, sabato 18 gennaio, è stataladel PDnel suggestivo centro storico di, in via San Nicola.“Bella e partecipatissima manifestazione inaugurale in cui sono intervenuti il promotore dell’iniziativa, Antonio Vitelli, il capogruppo consiliare, Patrizio Marino di Muzio, il consigliere regionale, Gino Abbate, e il segretario provinciale, Giovanni Cacciano.Hanno altresì portato il loro motivante saluto, Vincenzo Borzaro del PD di Cerreto Sannita, Luigi Rubano del PD di San Lorenzello e Raffaele Simone, vice sindaco di Castelvenere.Aprire unadi partito oggi, in una società sempre più fluida e social mediatica, è atto che può apparire antistorico, romantico se non addirittura nostalgico.L’atmosfera, i volti, gli occhi e le emozioni esperite ieri sera nella calorosadel PD didimostrano invece quanto la Politica abbia bisogno di vita vera, di passioni, di prossimità, di relazioni umane e di ideali condivisi.