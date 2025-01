Ilgiorno.it - Parco Adda Nord, il bilancio passa all’unanimità

Il primodeldell’era Monti: 35 Comuni e 4 province, Milano, Brianza, Lecco e Bergamo, dicono sì. Investimenti, sicurezza e piccole limature sul fronte culturale per pareggiare a 7 milioni. Aree protette e lotta al pesce siluro, fra i capitoli, ma anche turismo. Ha bruciato i tempi il documento che si inserisce nel solco della continuità, il nuovo presidente Giorgio Monti si è insediato a ottobre e ha già incassato il via libera al rendiconto e al Dup, la programmazione che indica la rotta per i prossimi anni. "Così l’ente avrà subito piena operatività", spiega. In gioco c’è la gestione di un territorio chiave che aiuta la Lombardia a respirare. Il miglior antidoto contro il Pm10. L’educazione ambientale continuerà ad avere un posto di primo piano: l’anno scorso sono state 68 le classi di elementari medie che hanno fatto lezione in presa diretta nel perimetro protetto, 1.