Game-experience.it - Nintendo Switch 2 includerà un microfono? Il trailer nasconde un indizio

Leggi su Game-experience.it

Ildi annuncio di2 potrebbe aver svelato una caratteristica inaspettata: la presenza di unintegrato.Ebbene sì, come segnalato da GameRant, un dettaglio visibile sulla parte superiore della console ha catturato l’attenzione di numerosi fan, riaccendendo le speculazioni in merito alla presenza di un, un elemento non comunicato ufficialmente dalla Grande N.Se confermata, questa aggiunta segnerebbe un passo avanti per, migliorando in un colpo solo non soltanto l’esperienza di comunicazione online della community, ma aprendo anche a nuove possibilità per il gameplay.Addentrandoci nel dettaglio,Life ha analizzato in modo meticoloso ildi annuncio di2, evidenziando un piccolo foro vicino al lettore di cartucce sulla parte superiore della console.