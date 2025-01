Lanazione.it - Niente più bancomat in paese

Leggi su Lanazione.it

Il Comune di San Romano in Garfagnana, dopo la chiusura dell’unico sportellogestito dall’Istituto bancario Bpm, adiacente il Municipio, lungo la strada provinciale, è venuto a mancare un servizio importante e di rilevanza socio-economica per la popolazione, nonostante tanti proclami a livello nazionale e regionale sulla necessità di tutelare i servizi di prossimità per garantire la vitalità delle aree interne e montane. La Bpm, dopo aver soppresso l’agenzia nella piazza centrale deldi San Romano, qualche anno fa, aveva assicurato la presenza dello sportello. Ora è stato chiuso anche questo. "L’amministrazione comunale- spiega il sindaco Raffaella Mariani (foto)- non ha responsabilità diretta sulla chiusura dello sportello. Anzi grazie al suo interessamento presso la Bpm, il servizio ha continuato a rimanere attivo per un altro anno e mezzo, in quanto la banca, già nel 2023, era determinata a chiuderlo.