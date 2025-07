Nuova palestra a nord di San Giovanni Attacco di Fratelli d' Italia

Una nuova palestra a nord di San Giovanni sta finalmente per diventare realtà, ma il percorso è stato tutt'altro che lineare. A quasi vent'anni dal primo finanziamento pubblico, l'impianto resta ancora un sogno irrealizzato, alimentando discussioni e critiche sulla gestione politica. Vittorio Tinagli di Fratelli d'Italia denuncia ritardi e sprechi, evidenziando come le scelte passate abbiano rallentato questa importante realizzazione. La vicenda, ancora aperta, ci invita a riflettere sulle priorità della nostra comunità.

Arezzo, 09 luglio 2025 – La vicenda della palestra a servizio del polo scolastico di San Giovanni Valdarno continua a discutere. A quasi vent'anni dal primo finanziamento pubblico, l'impianto sportivo è ancora solo sulla carta. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Vittorio Tinagli, interviene con una nota durissima in cui denuncia ritardi, sprechi e scelte politiche che definisce inaccettabili. "Nel 2006 - scrive Tinagli - la Provincia di Arezzo stanziò 540 mila euro a favore del Comune per la realizzazione di una nuova palestra a servizio del polo scolastico. Oggi, dopo una serie di rinvii e vicende progettuali fallimentari, i termini di esecuzione sono slittati di nuovo: il monitoraggio che era già stato fissato al 31 dicembre 2024, ed il collaudo ed apertura al pubblico già programmati per il 30 giugno 2025, era stato già rinviato al 2026.