Mistermovie.it - Mister Movie | Nesli torna con la nuova canzone “Oceani e Tsunami”, Testo e Video

Leggi su Mistermovie.it

inaugura il 2025 con “”, una ballad che esplora un amore ostacolato ma potente, metafora di resilienza e rinascita. Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 gennaio per Ada Music Italy.Inaugura il 2025 con “”:, Significato eclass="wp-block-heading">ha lanciato il suo nuovo singolo, “”, distribuito da Ada Music Italy e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 17 gennaio. Questa ballad emotivamente intensa segna un ritorno alla sua essenza artistica, offrendo un racconto d’amore profondo e coinvolgente. Il brano si presenta come una vera e propria immersione nei sentimenti, affrontando il tema di un amore che sfida le avversità.Un Amore che Supera gli Ostacoli: la Metafora di “”, il significato“” esplora la tematica di un amore a distanza, reso difficile dalle circostanze, ma per il quale vale la pena lottare e persino cambiare i propri piani.