Oasport.it - LIVE Short track, Europei 2025 in DIRETTA: ITALIA PIGLIATUTTO! Ori per Sighel e staffetta maschile, gli azzurri vincono il medagliere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15: Si chiude qui, mentre a Dresda suona per la quarta volta in due giorni l’inno di Mameli, ladeglidi. Grazie per averci seguito e buona serata!17.14:con 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi vince il, seconda l’Olanda con 3 ori, un argento e un bronzo, terza l’Ungheria con un oro e due argenti, l’altro oro è della Francia, nellamista17.13: Dopo la giornata d’oro di Arianna Fontana ieri, oggi è la giornata d’oro per Pietroche sale per due volte sul gradino più alto del podio17.12: Solo oggi per glisono arrivate ben sei medaglie per un totale di undici podi, sbriciolato il record di sei medaglie ottenuto lo scorso anno, eguagliato, invece, il numero di ori, quattro17.11: Oro agliSiegel, Previtali, Nadalini e Spechenhauser, argento per la Polonia e bronzo per il Belgio17.