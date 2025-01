Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 5-7, Australian Open 2025 in DIRETTA: le russe conquistano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Arriva la stecca di dritto di.30-15 Con il terzo tentativo va a bersaglio.15-15 Non passa il rovescio di.0-15 Splendida difesa della toscana.1-1 Game. Gran servizio di Jasmine e chiusura della compagna.AD-40 Volèe di rovescio vincente di Sarita.40-40 Smash in arretramento ben piazzato dall’emiliana.40-AD Palla break. Volèe di dritto vincente della mancina russa.40-40 Entra perfettamente a rete. Parità.30-40 Palla break. Colpisce male il dritto.30-30 Ancora bene a rete, cresciuta nel corso dei minuti.30-15 Stop volley fintata deliziosa di.15-15 Prima esterna di Jasmine e smash di Sara.0-15 Rovescio lungolinea vincente di