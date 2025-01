Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 5-7 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: le azzurre servono per il set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 BREAK. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di. Dopo il cambio di camposervirà per il set.30-40 Non passa il rovescio in controbalzo di Jasmine.15-40 Due palle break. Riflesso felino con la volèe di rovescio dell’emiliana.15-30 Tre miracoli a rete di, che chiude poi con il rovescio.0-30 Finalmente un gran punto di, perfetta con il rovescio da fondo.0-15 Scappa via la volèe di rovescio di.4-4 Game. Prezioso intervento a rete di Sara, c’è ancora partita!40-15 Si ferma sul nastro il dritto di.30-15 Decolla il dritto lungolinea di.15-15 A metà rete la volèe di rovescio di, impegnata al servizio.15-0 Regalo di, che manda out lo smash.