Ilfogliettone.it - Jovanotti, primo super ospite di Sanremo 2025: “Sono onorato per questo invito”

Leggi su Ilfogliettone.it

Sarà Lorenzoad aprire la stagione deiospiti della 75ª edizione del Festival di. L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore Carlo Conti, che ha svelato la notizia durante il Tg1, collegandosi in diretta con il celebre cantautore. “Sarà bellissimo, ci vediamo a”, ha detto, salutando con entusiasmo il pubblico di Rai1.In seguito, è stato lo stessoa confermare la sua partecipazione sui social, condividendo le sue emozioni e i dettagli di questa esperienza unica. “Carlo Conti mi ha invitato al suoRai e ho accettato con piacere. Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché, come dice Pippo Baudo, ‘’, e vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione, qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare”, ha scritto l’artista.