Lettera43.it - Hamas ha liberato i primi tre ostaggi israeliani

Leggi su Lettera43.it

ha consegnato al Comitato internazionale della Croce Rossa itre, tutte donne: Romi Gonen (24 anni), Emily Damari (28) e Doron Steinbrecher (31). La tregua nella Striscia di Gaza era slittata di qualche ora proprio per il ritardo da parte dinella consegna della lista dei prigionieri che avrebbe rilasciato. Gonen è sopravvissuta al massacro del festival Supernova, mentre Damari e Steinbrecher erano state portate via durante l’assalto al kibbutz di Kfar Aza. L’Idf ha autorizzato le madri delle rapite ad incontrarle nel complesso di accoglienza di Reem, prima che siano portate in ospedale.We are waiting for each and every one of you. pic.twitter.com/hys5TbvqU8— Israel ????? (@Israel) January 19, 2025Articolo completo:hatredal blog Lettera43