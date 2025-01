Lanazione.it - Dragons e Union. Sfide da bottino pieno

Via al girone di ritorno nella serie C di basket. IPrato ripartono con una trasferta, avversario il Cus Firenze, mentre l’Basket Prato gioca in casa contro il Boldrini Selleria Fucecchio. Per entrambe le pratesi si tratta di impegni sulla carta abbordabili, almeno a guardare la classifica. Coach Marco Pinelli mette però in guardia i suoisui pericoli che una sfida come quella odierna può nascondere: "Dobbiamo giocare una gara di carattere sul campo di una squadra con spiccate potenzialità – afferma -. Hanno un roster di grande dinamismo, composto da giocatori che hanno già vinto questo campionato e da giovani molto interessanti come Euzzor. La partita di andata è stata una gara molto tirata e vibrante, abbiamo avuto la capacità di essere competitivi nei momenti decisivi.