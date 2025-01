Lanazione.it - Dopo 10 anni torna da Bruxelles per aprire un’attività in Valdera

PONTEDERADaa Pontedera per proseguire un sogno. Davide Fiori e Stefano Donetti hanno da poco inaugurato la palestra Fuctional Vibes, movimento, salute e performance a Pontedera (Toscoromagnola 201 c). A supporto dell’attività della palestra anche l’area della fisioterapia con la presenza saltuaria di Mirco Baldini, terzo socio del team. "Diecifa — racconta Fiori – mi sono trasferito acon mia moglie, ho sempre lavorato nel campo dell’osteopatia e ho messo su uno studio molto specializzato, per chi ha problemi muscoloscheletrici e chi vuole prevenirli attraverso l’esercizio individuale o in piccoli gruppi. Adesso abbiamo deciso dire in Italia, alla base della decisione c’è il volersi riavvicinare alle famiglie, a una terra, un modo di fare e un clima che ci appartiene di più.