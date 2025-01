Oasport.it - Djokovic-Alcaraz, si realizza il quarto agli Australian Open. Per Zverev la versione fresca di Paul

Leggi su Oasport.it

Si è chiusa la seconda domenica degliper quanto riguarda il tabellone maschile. Diversi gli argomenti lasciati in sospeso, o in attesa di essere discussi, in quel di Melbourne, dove molte cose sono accadute tra Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena per iniziare a comporre il quadro dei quarti di finale. Ma andiamo con ordine.C’era attesa per capire quanto sarebbe stata combattuta la rivincita della finale di Parigi-Bercy tra Ugo Humbert e Alexander. Lotta in effetti c’è stata, ma più che altro per due set e mezzo, fino al momento del break diper il 5-3 nel terzo. Di lì in avanti si comprende perché il tedesco sia numero 2 del mondo e quanta ancora sia la strada da percorrere per il transalpino, che pure è ormai un top 15. 6-1 2-6 6-3 6-2 per il nativo di Amburgo, che è alla quarta volta ai quarti nello Slam di Melbourne.