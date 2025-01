Liberoquotidiano.it - "Deve superarlo". C'è un solo (pesantissimo) ostacolo a separare gli Australian Open da Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Domenica è sempre domenica e i due superstiti azzurri qui a Melbourne ogginriposeranno. Alla loro maniera: Jannike Lorenzo Sonego si alleneranno nei campi periferici del bellissimo Melbourne Park in vista della seconda settimana del majoro e degli ottavi di finale che li attendono, domani, a due percorsi non semplici. Jannik, che ha ottenuto contro Giron la 17esima vittoria consecutiva a partire dal 1000 di Shanghai 2024, troverà dall'altra parte della rete Holger Rune (numero 13 del seeding) che, pur disturbato dai crampi, ha piegato la resistenza di Miomir Kecmanovic dopo cinque lunghi set. (6-7, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4). Ha detto l'incontentabile fenomeno di: «La mia percentuale di punti a rete contro Giron non è stata buona, anche se fa parte del gioco: alcune cose vanno meglio, altre peggio.