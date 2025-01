Coppa del Mondo di Biathlon Giacomel è eroico in Mass Start | è primo posto di gioia

Leggi su Ilfaroonline.it

Arriva la prima e splendida conquista indeldi, in stagione, per Tommaso.Nella gara di Ruhpolding in Germania, nel tracciato di Chiemgau, l’Azzurro classe 2000 ha avuto la super vittoria in, che ha chiuso il programma della tappa odierna del circuito iridato. Per l’atleta tricolore è anche ilsuccesso in carriera in competizione, in questa specialità (gara individuale).E’ stata straordinaria la sua performance individuale. Ha condotto, e senza errori al tiro, una gara eccellente. E’ stato decisivo l’ottimo e ultimo poligono fatto (il secondo in piedi), insieme a un ottimo percorso poi sugli sci veloce e perfetto. Ha concluso la distanza di 15 km con il tempo di 36:21.8. Secondo sul podio è stato Sturla Holm Laegreid (secondo con +6.3 ed un errore), terzo Johannes Thingnes Boe (terzo con +11.