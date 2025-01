Biccy.it - C’è Posta Per Te: Lucia litiga con la nuora, il figlio chiude i rapporti

Leggi su Biccy.it

Ieri sera a C’èPer Te dopo la storia che ha visto come ospite Stefano De Martino, Maria De Filippi ha raccontato il dolore di una madre,, che da anni non parla più con il: “Quando ho incontrato la signora mi ha detto ‘ho scritto a C’èper te per mioClaudio. Sono sette anni che mionon mi vuole né vedere né sentire e questo da quando io hoto al telefono con sua moglie Samantha. Un giorno eravamo al telefono, lei mi diceva che si sentiva sola e io presa dalla rabbia ad un certo punto le dico ‘non trattare mai mioperché se no dalla Sicilia vengo a Roma e ti strozzo’. Questa frase non è stata bella ma l’ho detta in un momento di rabbia. Sta di fatto che lei da quel momento dice che non mi vuole più vedere e non vuole che io metta più piede in casa loro.