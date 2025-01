Thesocialpost.it - Cade dal motorino rubato e perde un piede: chiede 400mila euro al proprietario per non aver impedito il furto

Lucca. Una storia assurda che sembra uscita da un film, ma è accaduta davvero. Un uomo, feritosi gravemente in un incidente mentre viaggiava su un, ha chiesto un risarcimento di 430milaaldel mezzo. La motivazione? Non avrebbe fatto abbastanza per impedire il.Leggi anche: Modena, Andrea Paltrinieri si toglie la vita in carcere: «Minacciato dai detenuti»L’incidente e le accuseL’episodio risale all’estate del 2021. Unsbandò e finì contro un muretto. Alla guida c’era un uomo, ma il passeggero riportò le conseguenze peggiori: ferite gravissime che portarono all’amputazione di un. Dopo l’incidente, il ferito decise di portare in giudizio il de, l’assicurazione dele il Fondo di Garanzia Vittime della Strada della Regione.