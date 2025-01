Thesocialpost.it - Brignone trionfa nel Super G di Cortina: prestazione perfetta sull’Olympia delle Tofane

Federicadomina ilG did’Ampezzo con una gara impeccabile, chiudendo in 1:21.64. L’azzurra ha sciato con precisione e velocità, siglando i migliori tempi in tre dei quattro settori, confermandosi tra le grandi protagoniste della stagione.Alle sue spalle, la svizzera Lara Gut-Behrami, unica a metterla in difficoltà, chiude seconda a 58 centesimi, mentre il terzo posto va a un’altra elvetica, Corinne Suter, staccata di 1”08. Sfiora il podio l’italiana Elena Curtoni, quarta a soli tre centesimi da Suter.Sofia Goggia, dopo il trionfo nella discesa libera del giorno precedente, si piazza settima a 1”25, mentre Marta Bassino, partita con il pettorale numero 3, non completa la gara. Tra le altre protagoniste, esce di scena anche l’americana Lindsey Vonn, segno di una gara che ha richiesto il massimo da tutte le atlete.