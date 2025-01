Oasport.it - Australian Open, Aryna Sabalenka padrona e Coco Gauff in rimonta ai quarti di finale

Il torneo femminile degliha le sue prime quattro partecipanti aidi. Quattro partite nella notte che hanno perlopiù rispettato i pronostici: ci si attendeva una prova di forza died è arrivata, con la numero 1 del mondo che conquista la diciottesima vittoria in fila a Melbourne Park spazzando via Mirra Andreeva. Le basta poco più di un’ora per firmare il 6-1 6-2alla numero 14 del seeding e proseguire la sua corsa.Per lei ci sarà Anastasia Pavlyuchenkova: la russa era attesa alla sfida più incerta del lotto contro Donna Vekic, ma dopo un primo set combattuto ha messo le marce alte surclassando la croata, conquistando così per la quarta volta in carriera un posto tra le migliori otto dello Slam che apre la stagione.Più grattacapi del previsto invece per, attesa da una sfida comunque insidiosa con Belinda Bencic.