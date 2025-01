Australian Open 2025 | Sabalenka schiacciasassi ai quarti anche Gauff e Badosa

Leggi su Sportface.it

Arynanegli ottavi di finale degli. La bielorussa trova la vittoria consecutiva numero 18 a livello slam sul cemento e diventa così la più giovane a riuscirci dai tempi di Serena Williams (tra 2002 e 2004). Tutto facile per la numero 1 al mondo, che si sbarazza della russa Mirra Andreeva in un’ora e due minuti di gioco con il netto punteggio di 6-1 6-2. Match senza storia, conche trova il break in apertura di entrambi i parziali e poi si scatena lasciando le briciole alla classe 2007. La nativa di Minsk si guadagna così l’accesso aidi finale dell’Happy Slam, dove affronterà un’altra russa come Anastasija Pavlyuchenkova con l’obiettivo di proseguire questo suoda imbattuta.Pavlyuchenkova ha sconfitto la croata Donna Vekic con il punteggio di 7-6(0) 6-0 in un’ora e 45 minuti di gioco, tornando così tra le migliori otto dell’a quattro anni di distanza dall’ultima volta (in precedenza ci era riuscitanel 2017 e 2019), eguagliando così il suo miglior risultato al Melbourne Park.