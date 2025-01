Oasport.it - Australian Open 2025: il programma di domani (20 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il primo Slam della stagionedel tennis, gli, momento clou della stagione sul cemento,, lunedì 20, vedrà allinearsi ai quarti di finale tutti i tabelloni principali, sia di singolare, maschile e femminile, che di doppio maschile, femminile e misto.L’Italia sarà protagonista con due azzurri, impegnati entrambi negli ottavi di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile: Jannik Sinner affronterà il danese Holger Rune, mentre Lorenzo Sonego sfiderà lo statunitense Learner Tien.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa nona giornata degliverrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.