Arbitro Brugge Juve: scelto il fischietto del match. Chi dirige la sfida di Champions League

di RedazionentusNews24: chiildiin programma martedì 21 gennaio. Le designazioniClubntus si affronteranno il 21 gennaio a Bruges nelvalido per la settima giornata dicon il fischio d'inizio dell'incontro fissato per le 21:00. Sono state rese note le designazioni arbitrali per il. Ecco la squadra arbitrale per l'incontro.: Benoît Bastien; Assistenti: Hicham Zakrani – Aurélien Berthomieu; Quarto ufficiale: Thomas Leonard; VAR: Willy Delajod; AVAR: Jérôme Brisard.