Alzheimer c’è una novità | scoperto un nuovo gene che causa la malattia

Leggi su Open.online

C’è una scoperta, tutta italiana, fatta dal gruppo scientifico coordinato dalla dottoressa Elisa Rubino, ricercatrice presso il Centro per ladidelle Molinette. Riguarda l’, dove sono state individuate alcune mutazioni nelGrin2C,che codifica per una subunità del recettore Nmda del glutammato. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica internazionale’s Research & Therapy, e «suggerisce il ruolo di rare mutazionitiche anche comedellain età senile», spiega Innocenzo Rainero che dirige il Centroe demenze correlate dell’ospedale Molinette e dell’Università di Torino.La mutazione individuata è quella del Grin2C, rara, ma spiega molti meccanismi comuni dellaI ricercatori hanno studiato per diversi anni una famiglia italiana condiad esordio senile, scoprendo le mutazioni grazie all’utilizzo di avanzate tecniche ditica molecolare.