Ilrestodelcarlino.it - Alberi spezzati dopo la nevicata a Monte Santa Giulia

A seguito delle copiose nevicate di fine dicembre, nel parco provinciale della Resistenza dia Monchio di Palagano, si sono create situazioni di pericolo per quanti percorrono i sentieri, specialmente in mountain bike, a cavallo e a piedi. Molti rami e addirittura interi tronchi di piante si sonoe ostruiscono i percorsi. È Walter Telleri, rappresentante del Comune di Prignano nel Comitato di Gestione del Parco, a segnalare le condizioni in cui si trova quell’area estesa per oltre 27 ettari, al confine con i comuni di Polinago e di Prignano. Da qui si snoda anche il sentiero, molto frequentato, che porta alla locanda Cialamina e aMolino, un percorso storico che risale il crinale tra le valli Rossenna e Dragone, conosciuto anche come Via dei Cavallari, perché, anticamente, era la strada percorsa dai cavallari.