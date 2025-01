Zonawrestling.net - Adam Copeland riflette sul ritiro:”Voglio aiutare a formare il prossimo grande nome di AEW”

ha rivelato la sua idea diperfetto.L’ex Campione del Mondo è stato recentemente intervistato da Stephen Brunt nel programma Up Close. Durante l’intervista ha parlato di vari argomenti, come l’uragano Helene che ha devastato la sua area locale, la sua infanzia a Toronto e molto altro.Quando gli è stato chiesto di un possibile match di, che ora si fa chiamare Cope, ha affermato che sarà una decisione importante per lui. Secondo le sue parole, gli piacerebbe dare risalto a qualcuno più giovane e consolidare la sua posizione come main eventer:“Questa sarà ladecisione per me. Con chi salgo sul ring per l’ultima volta? Mi piacerebbe affrontare un giovane e cercare di dargli una spinta decisiva e dire: ‘Ok, nel mio ultimo match, cosa posso fare per cercare di preparare qualcuno, o almeno aggiungere un altro mattone nella fondazione per aiutarlo a portare avanti tutto sempre di più.