Zonawrestling.net - WWE: Tiffany Stratton supera l’esame Bayley a pieni voti, bene la prima difesa titolata

Due settimane faha scioccato il WWE Universe con un incasso inaspettato della valigetta del Money In The Bank contract ai danni di Nia Jax. Un piano perfettamente architettato dallache dopo mesi di tentennamenti e mosse false è finalmente riuscita a diventare campionessa WWE. Presto laha però capito che tenere il titolo significa avere un grosso bersaglio dietro la schiena e tante sono le pretendenti pronte a spodestarla dal trono di SmackDown. Laa provarci è stataquesta notte nel main event della puntata dello show blu.Strategia mirata, ma nessuna emozione particolare perdi fronte ad una veterana del ring come. La campionessa ha quasi da subito mostrato di aver “fatto i compiti” e ha neutralizzato diverse mosse della Role Model per poi iniziare a indebolire il braccio destro.