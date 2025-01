Donnaup.it - Se a Natale vuoi servire un arrosto perfetto, devi fare così!

, ma non solo, l’è uno dei piatti forti. Attesissimo come ospite d’onore accompagnato da un contorno di patate, resta un caposaldo sulle tavole degli italiani. Succulento e invitante, non può deludere all’assaggio!Per riuscire a realizzare un secondo, bisogna seguire alcune regole.Eccovi un piccolo vademecum per non fallire!Se aun!Per portare sulla tavola delle feste unsucculento e goloso, dovete innanzitutto scegliere bene la carne. Prediligete la noce, il girello o lo scamone, sono tutti tagli poveri in collagene, rimangono morbidissimi e non prevedono una lunga cottura.Prima di iniziare a cucinarlo, tenetelo a temperatura ambiente per un’ora almeno, poi asciugatela con la carta assorbente. Preparate un’emulsione a base di olio extravergine d’oliva, aglio tritato ed erbe aromatiche a piacere, poi utilizzatela per massaggiare la carne.