Santanchè Tajani | Fi non chiede sue dimissioni siamo garantisti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 gen. (askanews) – “Sono garantista per tutti. Credo che un cittadino debba esser ritenuto colpevole solo quando c’è una sentenza passata in giudicato. Per quel che riguarda noi non c’è nessun problema nei confronti del ministro: da parte di Fi non c’è alcuna richiesta di lasciare”. Lo dice ai Tg Rai il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, segretario di Forza Italia da Berlino. Convinto che il reato contestato sia grave “se viene provato e se c’è una condanna”. Mentre “quiad un rinvio in giudizio” e “non poscondannare le persone prima del processo”. L'articolo: Fi nonsueproviene da Ildenaro.it.