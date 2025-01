Ilrestodelcarlino.it - Sanità, il nuovo ospedale di Piacenza si farà: “Eccellenza per tutta l’Emilia Romagna”. Parola di de Pascale

, 18 gennaio 2025 – Ildi"sie sarà un'per la città e l'Emilia-. Chi nutre ancora dubbi stia certo: siamo impegnati al massimo perché il 'quando' sia il prima possibile. Il 'se' non è più in discussione". A garantirlo è il presidente della Regione Michele de, ieri in visita nella città emiliana insieme all'assessore regionale alla, Massimo Fabi, con il quale ha incontrato anche gli operatori sanitari. "La decisione sulla costruzione dell'è già stata presa, non è un tema di dibattito - assicura de, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi - c'è l'impegno di Regione e Comune. Negli anni scorsi si è giustamente discusso tanto, poi si è fatta una scelta. Tutti i costi saranno coperti". L'investimento: 296 milioni di euro Per ildisaranno investiti in tutto 296 milioni di euro: 129 di risorse statali; 6,7 di risorse regionali; 160,3 milioni dal partenariato pubblico-privato (accordo trentennale).