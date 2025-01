Salto con gli sci CdM femminile | Loutitt vince a Sapporo Malsiner 16ª

Leggi su Sportface.it

Alexandriala tappa di, in Giappone, prova valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci2024/2025. La canadese domina la seconda manche (137.2 punti) e chiude in prima posizione con 266.4 punti totali. Subito dietro c’è grande equilibrio dalla seconda alla sesta posizione con cinque atlete in due punti. Al secondo posto c’è l’austriaca Lisa Eder con 253.7 punti. La segue la norvegese Eirin Maria Kvandal con 253.1 punti. Un punto più in là c’è l’altra austriaca Jacqueline Seifriedsberger con 251.9 punti. Uno e due decimi dietro ecco le due tedesche Slina Freitag (251.8) e Katharina Schmid (251.7), rispettivamente quinta e sesta. Distacchi che poi salgono fino a trovare la slovena Ema Klinec, settima con 242.9 punti. Ottava l’austriaca Eva Pinkelnig (242.