Pronostico Arsenal-Aston Villa | emergenza infortuni e sgambetto dell’ex

è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,.In campionato l’ha ritrovato quel sorriso che aveva perso nelle coppe: dopo le delusioni rimediate in League Cup ed FA Cup – sconfitta nella semifinale d’andata con il Newcastle e sconfitta ai rigori contro il Manchester United – i Gunners sono tornati al successo in uno dei match più sentiti della stagione calcistica, il derby di Londra Nord con il Tottenham (2-1)., tante assenze e possibile(Ansa) – Ilveggente.itUn autogol di Solanke e Trossard mercoledì scorso hanno ribaltato gli Spurs, sempre più in crisi. E si è trattato di una vittoria “doppia”, se consideriamo che Nottingham Forest e Liverpool si sono tolti punti a vicenda: i londinesi nella stessa notte hanno evitato un possibile sorpasso in classifica da parte dei Garibaldi Reds, terzi a 2 lunghezze dagli uomini di Mikel Arteta, e rosicchiato qualche punticino alla capolista della Premier League, adesso a +4 (ma con una gara da recuperare).