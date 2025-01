Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo di aver fatto indigestione, invece era uno dei tumori più letali. Ho iniziato a scegliere le canzoni per il mio funerale, poi la sorpresa”: la storia di Cheryle Brandon

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sembrava una semplice, mi era già capitato die problemi di reflusso, nulla di serio.era uno deipiù”. È la sconvolgente testimonianza di, 51enne britannica, che nel 2022 ha scoperto die un cancro all’esofago in fase avanzata, doposcambiato per mesi i sintomi per banale reflusso gastroesofageo. E’ stata lei stessa a raccontare la suaal Daily Mail come monito a non sottovalutare mai i segnali del proprio corpo e a rivolgersi tempestivamente a un medico in caso di dubbi.Tutto ha inizio nell’aprile 2022, quando, consulente di diritto penale del Surrey, inizia a soffrire di quelli che sembravano i classici sintomi del reflusso acido. Il suo medico di base le prescrive l’omeprazolo, un farmaco comune per ridurre l’acidità di stomaco.