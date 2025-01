Ilrestodelcarlino.it - Partono i lavori alla rete idrica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nella centrale via Garibaldi a Coriano capoluogo. Gli operai arriveranno nella mattinata di lunedì per essere operativi fin dalle 9. L’intervento si è reso necessario per effettuaredi manutenzione sullaprincipale, nel tratto compreso tra via Renzi e via Circonvzione. Il 20 gennaio non è un giorno qualunque a Coriano, visto che è la ricorrenza del Patrono. "La scelta di eseguire iil 20 gennaio - spiegano da Hera -, giorno del Patrono, è stata concordata con l’amministrazione comunale per limitare i disagi alle utenze come la scuola, che sarebbe stata interessata dal disservizio". Durante e dopo i, potrebbero verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua, come interruzioni, bassa pressione o variazioni del colore dell’acqua.