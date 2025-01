Quotidiano.net - Paita e l’astensione di Iv: "La nostra è un’apertura ma servono modifiche"

Leggi su Quotidiano.net

Senatrice Raffaella, Italia Viva si è sempre detta favorevole alla separazione delle carriere. Ma allora perché vi siete astenuti? "Italia Viva era e resta favorevole alla separazione delle carriere dei magistrati, noi siamo gente coerente. Laastensione alla Camera non è un no, ma è una apertura di credito. Però non firmiamo cambiali in bianco". Cosa non la convince, dunque, di questa riforma? "I punti sono principalmente due: il sorteggio dei membri laici del Csm e la mancata abolizione dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale. Siamo pronti a votare la riforma, ma occorre che la maggioranza faccia un passo netto verso le nostre posizioni. Noi vogliamo la vera separazione delle carriere". Ecco, allora: se al governo ci foste voi, come avreste impostato la riforma? "Il sorteggio del Csm può andare bene per i membri togati, ma non per quelli laici, perché in questo modo il Parlamento – e quindi i cittadini – viene spogliato di una delle sue prerogative.