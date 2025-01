Mistermovie.it - Mister Movie | Quentin Tarantino e Jamie Foxx: Il “Freddo” Approccio a Django Unchained

Leggi su Mistermovie.it

ha recentemente rivelato durante la sua apparizione a The Graham Norton Show un episodio curioso legato al suo lavoro con il registasu(2012)., che ha interpretato il protagonista, uno schiavo liberato che diventa cacciatore di taglie, ha raccontato comelo abbia giudicato “troppo” nel suoal personaggio. Il regista, infatti, gli ha chiesto di lasciar andare “tutti gli orpelli della sua vita reale” per rendere il personaggio più autentico.Il Severissimoe la Trasformazione di, riflettendo sul processo di preparazione per il suo ruolo, ha spiegato: “Interpretavo una schiava, ma lui mi disse che ero troppo figa per essere una schiava e che dovevo liberarmi di tutti gli orpelli della mia vita reale.