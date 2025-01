Ilrestodelcarlino.it - Mascherine buone e cattive. Buonguerrieri: "Vogliono impedirci di indagare"

Entra nel vivo la Commissione bicamerale di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da Sars-cov-2, più nota come Commissione parlamentare Covid. Dopo molte lungaggini per arrivare alla sua formazione perché i gruppi di minoranza non nominavano i loro rappresentanti (in tutto sono 13 senatori e altrettanti deputati, oltre al presidente Marco Lisei, al vice Francesco Ciancitto e al segretario Stefano Benigni) a settembre 2024 sono iniziate le audizioni. Della commissione fa parte come capogruppo di Fratelli d’Italia la deputata cesenate Alice. Onorevole, come mai tutti questi ritardi? "C’è un chiaro atteggiamento ostruzionistico da parte dei partiti di minoranza.