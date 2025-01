Ilrestodelcarlino.it - "Lo stop al cantiere dell’Anna Frank non farà slittare la consegna"

"Invece di fare inutili allarmismi riguardo aldella scuola Anna– è la replica dell’assessore Pozzi all’attacco del centrodestra – sarebbe bastato chiedere semplicemente informazioni all’Amministrazione. Sul fronte dell’edilizia scolastica, sommando tutti i cantieri, stiamo gestendo 40 milioni di euro: mai abbiamo negato aggiornamenti sullo stato delle opere". L’assessore Riccardo Pozzi, nel chiarire le ragioni per cui ildella nuova Annaa Santa Maria delle Fabbrecce sia fermo da ottobre, stigmatizza l’accesso agli atti fatto dall’opposizione. SulPozzi ribadisce quanto anticipato ieri sul Carlino: "Stiamo per approvare una “variante tecnica” – osserva l’assessore–. Ciò nonaumentare né l’importo complessivo da 3,6 milioni di euro interamente finanziati dal Pnrr e nonallungare i tempi di, previsti per la primavera 2026.