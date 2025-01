Ilrestodelcarlino.it - Link campus, i giovani Pd: "Basta propaganda"

"Caso, non possiamo tollerare la becerafatta con la scusa di sopperire ad un sistema fin troppo bisognoso di personale sanitario formato, medici in primis" sostengono iDemocratici del Piceno. "Da un lato i mancati finanziamenti alle università pubbliche uniti alla crescente privatizzazione dei saperi, e dall’altro, nel peggiore dei casi, si assiste alla totale rinuncia alle cure a causa di liste di attesa sempre più lunghe, con personale in burnout. L’arrivo sul suolo marchigiano, a partire da Ascoli, di soggetti comeUniversity fa parte di uno schema ben più ampio, consistente nel rendere l’offerta formativa accattivante e apparentemente non competitiva con quanto invece offerto dalle università pubbliche. È solo il trampolino di lancio per un radicamento ben più profondo, un chiaro attacco agli atenei marchigiani.