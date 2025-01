Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg è costato meno di Kolo Muani di cui adesso non sa che farsene (l’Equipe)

Khvitchaè il quarto acquisto più costoso del Psg da quando Al Khelaifi e il fondo Qsi (Qatar Investment Authority) hanno assunto la proprietà del club.pagatodiOvviamente al primo posto c’è Neymar. “222 milioni di euro. Il trasferimento del secolo”, lo definisce. “Otto anni dopo, l’importo del trasferimento, un record, non è ancora stato battuto“.Dopo il brasiliano, il fenodi Bondy. Kylian Mbappé è arrivato sulle rive della Senna per 180 milioni di euro.Davanti ac’è anche. Lo stesso giocatore di cuiLuis Enrique non sa chee che il Psg ha mandato in prestito secco (non potendo farlo) alla Juve. Per lui il Psg sborsò 75 milioni di euro.E infine, al quarto posto, l’ormai ex Napoli. 70 milioni di euro per chi ha “guidato la sua squadra la scorsa stagione nonostante tre allenatori consecutivi sulla panchina napoletana“.