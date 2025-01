Sport.quotidiano.net - Italiano: "Contento per la prestazione del Bologna, ora concentrati per il Dortmund"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 18 gennaio 2025 – Tre punti importanti per ildi Vincenzoche torna così al successo dopo i due pareggi consecutivi nelle prime due uscire del 2025. La squadra ha reagito bene all’iniziale svantaggio, arrivato dopo pochi minuti ad opera di Maldini e dopo brevi istanti di smarrimento è arrivato il predominio del campo che ha portato prima al gol del pareggio di Castro e poi alla rete del vantaggio siglata da Orsolini. Nel secondo tempo poi i rossoblù hanno preso totalmente il controllo del match, dominando l’incontro fino al fischio finale di Mariani, con il gol del 3-1 proprio di Orsolini a mettere la parola fine sul match e il palo di De Silvestri a far sussultare il Dall’Ara speranzoso di un risultato ancora più rotondo.ha così analizzato il successo dei suoi: “Un’altra bella soddisfazione, in una partita attenta e concentrata da parte nostra, eccetto la situazione del ribaltamento di fronte da cui è nato il loro gol.