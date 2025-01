Serieanews.com - Inter, il difensore arriva da Roma: Inzaghi lo conosce molto bene

Il mercato di gennaio potrebbe portare un nuovoall’di Simone: tutte le strade, come dice il proverbio, sembrano portare proprio aSimonepensa a una soluzione “na” per la sua difesa (AnsaFoto) – serieanews.comSe c’è una cosa che Simonesa, è che il calcio si costruisce dalle fondamenta. Eppure, in questa stagione, le fondamenta difensive dell’hanno iniziato a scricchiolare. Gli uomini cardine del reparto arretrato stanno affrontando più di qualche ostacolo, mettendo in difficoltà un sistema di gioco che ha sempre fatto della solidità il suo punto di forza.L’eterno Francesco Acerbi, protagonista lo scorso anno, continua a convivere con problemi fisici che ne limitano l’affidabilità nel lungo periodo. A peggiorare le cose c’è la situazione contrattuale di Stefan de Vrij, il cui futuro resta in bilico.