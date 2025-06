Spara da villino a Tivoli e ferisce spettatrice partita di calciotto | arrestato

Una serata di sport si trasforma in tragedia a Tivoli: durante una partita di calciotto under 13, una donna è stata ferita da un colpo di arma da fuoco. L’incidente, avvenuto nel centro sportivo Villa Adriana Calcio, ha scosso la comunità locale. L’autore del gesto, un uomo, è stato prontamente arrestato. Una vicenda che ha lasciato tutti senza parole, portando alla luce un episodio di violenza inatteso e inquietante.

