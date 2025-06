Colombia 57 militari rapiti dalle ex Farc | il video della liberazione

Una drammatica svolta nella crisi in Colombia: 57 militari sequestrati dalle ex FARC sono stati liberati grazie a un'azione coraggiosa e sorprendente. Il video della loro liberazione mostra un momento di speranza e rinascita, simbolo di una nazione che si risolleva da anni di conflitto. Questa vicenda segna un passo importante verso la pace e la riconciliazione tra le parti coinvolte. La storia continua a scriversi, portando con sé il desiderio di un futuro migliore.

Un gruppo di 57 soldati è stato salvato lunedì dopo essere stato trattenuto da sabato nel sud-ovest della Colombia da alcuni abitanti del villaggio che si ritiene fossero al servizio di un gruppo dissidente delle ormai defunte Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), secondo quanto riferito dall’esercito. I soldati sono stati trattenuti nel corso di operazioni di sicurezza da circa 200 persone che li hanno circondati e tenuti all’interno di una sala comunale nel comune di El Plateado, situato nel dipartimento di Cauca. L’esercito ha assicurato che si è trattato di un’operazione di salvataggio nel corso della quale sono state arrestate alcune persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colombia, 57 militari rapiti dalle ex Farc: il video della liberazione

