Tivoli spara da villino e colpisce spettatrice a partita di calcio | 56enne arrestato

Una tragedia sfiorata a Tivoli durante una partita di calcio under 13: un proiettile partito da un villino ha ferito gravemente una spettatrice, portandola in ospedale in codice rosso. La polizia, intervenuta rapidamente, ha individuato il responsabile, un uomo di 56 anni, e ha avviato le indagini per chiarire i motivi di un gesto così incredibile. La comunità si stringe attorno alla vittima mentre si cerca di fare luce su questo inquietante episodio.

Tragedia sfiorata ieri sera durante una partita di calcio a 8 della categoria under 13 in un circolo sportivo di Tivoli, vicino a Roma. Una spettatrice √® stata colpita a un braccio da un proiettile e trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto √® giunta subito la polizia che ha avviato indagini e ha individuato il villino da cui √® partito il colpo. Nel giardino dell‚Äôabitazione √® stato trovato un uomo di 56 anni che, una volta entrato in casa con una mossa repentina ha impugnato una pistola presa da un comodino, ma √® stato bloccato e disarmato dagli agenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Tivoli, spara da villino e colpisce spettatrice a partita di calcio: 56enne arrestato

