Nunez apre al Napoli e il Liverpool lancia un segnale positivo | Conte aspetta Manna adesso vuole accelerare

Il mercato si infiamma: mentre Nunez potrebbe aprire le porte al Napoli, il Liverpool lancia segnali di apertura, e Conte aspetta il momento giusto per accelerare. Il bomber uruguaiano, con i suoi lunghi capelli e il passato nelle giovanili del Penarol, ricorda molto Cavani, ma questa volta il nome caldo è Darwin Nunez. Un obiettivo difficile, sì, ma ora più vicino di quanto si pensasse. La sfida tra sogno e realtà entra nel vivo.

Capelli lunghi, uruguaiano, attaccante, passato dalle giovanili del Penarol. A Napoli non si può non pensare a Edinson Cavani. Ma no, il calciatore in questione è Darwin Nunez, prima punta del Liverpool che piace tanto al Napoli, ad Antonio Conte e a Giovanni Manna. L’attaccante è oggi l’obiettivo numero uno per l’attacco napoletano. La trattativa è difficile, ma meno di quanto lo fosse qualche settimana fa, quando il club campano approcciò per la prima volta con il calciatore. Nunez ha detto sì: già questo è un passo non scontato e soprattutto non di poca importanza. Conte è stato convincente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it