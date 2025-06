Perché non è così scontata la fine della guerra tra Iran e Israele e chi ci guadagnerebbe dal cessate il fuoco

Perché una conclusione rapida del conflitto tra Iran e Israele è così improbabile e chi potrebbe trarne vantaggio? Se dovesse arrivare un cessate il fuoco, si confermerebbero ancora di più i forti legami tra Israele e gli Stati Uniti. Tuttavia, il vero punto interrogativo resta: quale sarà il destino del programma nucleare di Teheran e come influenzerà il fragile equilibrio nel Medio Oriente? Continua a leggere per scoprire i possibili scenari che ci attendono.

Se il conflitto dovesse davvero terminare, questa guerra dimostrerebbe una volta di più i solidi legami tra Israele e Stati Uniti. Quale sarà il futuro del programma nucleare di Teheran dopo i raid è la grande incognita di questo fragile cessate il fuoco e del futuro del Medioriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guerra - israele - cessate - così

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita - In un momento di grande tensione mediorientale, Trump annuncia con entusiasmo un importante accordo tra Iran e Israele: un cessate il fuoco di 12 ore che potrebbe segnare la fine della guerra.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Dopo sarà conclusa la guerra”. Con un post sul suo social il presidente Usa comunica l’accordo tra i due paesi per la fine di quella che “verrà chiamata la guerra dei 12 giorni”. Si congratula con Tel Aviv e T Vai su Facebook

Perché non è così scontata la fine della guerra tra Iran e Israele e chi ci guadagnerebbe dal cessate il fuoco; Per Trump basta così tra Israele e Iran: Cessate il fuoco completo e illimitato; Durerà per sempre. Così Trump ha ottenuto l'accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Iran.